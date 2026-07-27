Posle lokalnih pljuskova stiže stabilnije vreme: RHMZ najavio sunčane dane

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Posle lokalnih pljuskova stiže stabilnije vreme: RHMZ najavio sunčane dane

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža sutrašnja temperatura iznosiće od 14 do 21 stepen. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni vetar, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u pojedinim delovima grada sa manjom verovatnoćom za kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Duvaće slab i
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