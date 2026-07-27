Preživeli učesnik otkrio glavni uzrok tragedije na Elbrusu: Zbog ovoga je stradalo petoro planinara

Plaininar Haris Adilović koji je preživeo tragediju na Elbrusu izjavio je za rusku Izvestiju da je do tragedije, u kojoj je poginulo pet planinara iz Zenice, došlo zbog pogrešne vremenske prognoze, a ne zbog nedovoljne pripreme grupe.

Kazao je i da grupa nije imala lokalnog vodiča, ali da to nije razlog što su se neke stvari desile. Istakao je da su se poteškoće pojavile od početka uspona te da je jednom od učesnika bilo hladno što je nateralo vodeći tim da se okrene. "Drugi tim je nastavio penjanje, ali nakon 100-150 metara i mi smo odlučili da odustanemo od uspona. Videli smo da je situacija na vrhu još gora, pa smo odlučili da se vratimo", rekao je Adilović. Istakao je da su svi članovi tima