uživo Tramp stopirao vojne operacije, Iran upozorava: Napad na naš brod neće proći nekažnjeno

Dok se diplomatski napori između Vašingtona i Teherana intenziviraju, na Bliskom istoku vlada krhko zatišje.

Predsednik SAD Donald Tramp daje pregovorima sa Iranom "malo prostora", nakon što su diplomatski napori poslednjih dana intenzivirani, izjavio je američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Izvor iz američke administracije prethodno je za CNN rekao da su vojne operacije "na čekanju", dok regionalni saveznici za sada nisu prijavili nove iranske napade tokom pauze u američkim vazdušnim udarima. Istovremeno, prema izveštajima, tokom vikenda usporen je komercijalni