Vučić povodom pretnji smrću: Pobedićemo i ujedinićemo Srbiju, ne osećam se ugroženo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom pretnji smrću koje su mu upućene putem društvenih mreža, da se ne oseća ugroženim i da je spreman da oprosti osumnjičenom, ističući da ne želi podele u društvu, već ujedinjenu Srbiju.

Vučić se oglasio video-porukom na Instagramu, u kojoj je najpre prikazao deo snimka na kojem mu muškarac upućuje pretnje smrću, a potom rekao da veruje da osumnjičeni nije osoba kakvom je želeo da se predstavi. „Na kraju, pobedićemo i ujedinićemo Srbiju“, poručio je predsednik. On je naveo da smatra da je osumnjičeni podlegao manipulacijama i dezinformacijama. „Ja nisam tužilac ni sudija i, ma koliko ovo bilo odvratno za slušati, pokušaću procesno-pravno da mu