Prvi srpski „jednorog”: Startap Ominimo procenjen na čak 1,6 milijardi dolara

Srbija je dobila svog prvog „jednoroga” u vidu kompanije Ominimo, saopštila je kompanija.

Ovaj startap zatvorio je investicionu rundu Serije B uz učešće investicionog ogranka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), dostigavši tržišnu vrednost od 1,6 milijardi dolara. U poslovnom svetu, jednorog je startap kompanija vredna preko milijardu američkih dolara. Ominimo razvija proizvode osiguranja nove generacije koristeći veštačku inteligenciju, napredne matematičke modele i analizu podataka kako bi preciznije procenjivao rizik, određivao cene polisa i