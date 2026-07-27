Prvi srpski „jednorog”: Startap Ominimo procenjen na čak 1,6 milijardi dolara

Nova ekonomija pre 7 sati
Prvi srpski „jednorog”: Startap Ominimo procenjen na čak 1,6 milijardi dolara

Srbija je dobila svog prvog „jednoroga” u vidu kompanije Ominimo, saopštila je kompanija.

Ovaj startap zatvorio je investicionu rundu Serije B uz učešće investicionog ogranka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), dostigavši tržišnu vrednost od 1,6 milijardi dolara. U poslovnom svetu, jednorog je startap kompanija vredna preko milijardu američkih dolara. Ominimo razvija proizvode osiguranja nove generacije koristeći veštačku inteligenciju, napredne matematičke modele i analizu podataka kako bi preciznije procenjivao rizik, određivao cene polisa i
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