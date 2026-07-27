BLOG UŽIVO Aleksić više od dva i po sata nabraja afere vlasti: Šta natera čoveka koji je ugledan lekar da ga jutro posle ubistva u restoranu na Senjaku tamo pošalju da ruča?
Nova pre 22 minuta
Poslanici u Skupštini Srbije danas raspravljaju o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, što će biti jedina tačka dnevnog reda.
Poslanici vladajuće većine u više navrata nisu želeli da daju kvorum da ta sednica bude održana, a predsednica parlamenta izjavila je po novom zakazivanju te sednice, da opozicija "nije imala dovoljno poslanika" za tu raspravu, pa su potpise dodali i poslanici vlasti. Dok se sednica o nepoverenju Vladi ne okonča, vanredni parlamentarni izbori ne mogu da budu raspisani. Ukoliko Skupština odbije predlog o nepoverenju Vladi, ona nastavlja svoj mandat i moći će, u