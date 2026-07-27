"Oni koji troše energiju mrzeći nas preporučujem da se pomole bogu": Infantino će još više razbesneti navijača

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"Oni koji troše energiju mrzeći nas preporučujem da se pomole bogu": Infantino će još više razbesneti navijača

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije Đani Infantino poručio je danas kritičarima da "meditiraju, mole se ili gledaju fudbalsku utakmicu" umesto što "šire mržnju i lažne glasine" o njegovom vođstvu, toj organizaciji i Svetskom prvenstvu.

U objavi od 15 slajdova na svom Instagram nalogu, koju je Fifa podelila sa svojih osam miliona pratilaca, Infantino je poručio onima koji se kriju iza olovaka i ekrana da je, dok su oni bili "zauzeti sejanjem mržnje", Fifa organizovala "najveći događaj na zemlji". On je rekao da je Svetsko prvenstvo "slavilo čovečanstvo u njegovom najboljem svetlu", preneo je "BBC". Infantino je umanjio značaj nekoliko kontroverzi koje su pratile turnir i pozdravio učešće Irana,
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