"Oni koji troše energiju mrzeći nas preporučujem da se pomole bogu": Infantino će još više razbesneti navijača
Nova pre 17 minuta
Predsednik Međunarodne fudbalske federacije Đani Infantino poručio je danas kritičarima da "meditiraju, mole se ili gledaju fudbalsku utakmicu" umesto što "šire mržnju i lažne glasine" o njegovom vođstvu, toj organizaciji i Svetskom prvenstvu.
U objavi od 15 slajdova na svom Instagram nalogu, koju je Fifa podelila sa svojih osam miliona pratilaca, Infantino je poručio onima koji se kriju iza olovaka i ekrana da je, dok su oni bili "zauzeti sejanjem mržnje", Fifa organizovala "najveći događaj na zemlji". On je rekao da je Svetsko prvenstvo "slavilo čovečanstvo u njegovom najboljem svetlu", preneo je "BBC". Infantino je umanjio značaj nekoliko kontroverzi koje su pratile turnir i pozdravio učešće Irana,