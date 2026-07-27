Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu: Dvoje mrtvih, nekoliko ranjenih, među kojima i dete (2) VIDEO

Nova pre 1 sat
Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu: Dvoje mrtvih, nekoliko ranjenih, među kojima i dete (2) VIDEO

Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedno dete.

Pucnjava se dogodila nešto posle 18 časova po lokalnom vremenu, prenosi CNN. HAPPENING NOW: More investigators going into the crime scene area at Seattle Center after this mass shooting. https://t.co/xNNNXUYBBo pic.twitter.com/ACHYaQEpJJ Kako je saopšteno, privedena je jedna osoba. Medicinski centar Harborvju saopštio je da su svi pacijenti zadobili prostrelne rane i da je jedna žena u kritičnom stanju. Povrede kod četvoro pacijenata obuhvataju ruku, nogu, stomak i
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