Selaković, član SNS koja je 14 godina na vlasti, optužio bivšu vlast za stanje u državi
Nova pre 26 minuta
Ministar kulture Nikola Selaković odgovorio je na optužbe opozicije da vlada treba da padne, jer se on našao na optuženičkoj klupi, te pred poslanicima dokazivao da je nevin, a da je za sve kriva prethodna vlast.
Predlagaču Miroslavu Aleksiću citirao je izreku da kada nekog napadaš treba da budeš kratak, jasan i koncizan, jer ako nisi onda važi pravilo "što je um plići to jezik duži". Izjavio da niko nije hteo da pokloni ruševine Generalštaba i da je prethodna vlast dala površinu od 4,2 hektara maršalata po ceni od 230 evra po kvadratu. "Ovo je autoprojekcija. Oni dali u bescenje, dali trajno u svojinu, napadaju nas. Kažu menjali ustav da bi stavili pravosuđe pod kontrolu,