Selaković, član SNS koja je 14 godina na vlasti, optužio bivšu vlast za stanje u državi

Nova pre 26 minuta
Selaković, član SNS koja je 14 godina na vlasti, optužio bivšu vlast za stanje u državi

Ministar kulture Nikola Selaković odgovorio je na optužbe opozicije da vlada treba da padne, jer se on našao na optuženičkoj klupi, te pred poslanicima dokazivao da je nevin, a da je za sve kriva prethodna vlast.

Predlagaču Miroslavu Aleksiću citirao je izreku da kada nekog napadaš treba da budeš kratak, jasan i koncizan, jer ako nisi onda važi pravilo "što je um plići to jezik duži". Izjavio da niko nije hteo da pokloni ruševine Generalštaba i da je prethodna vlast dala površinu od 4,2 hektara maršalata po ceni od 230 evra po kvadratu. "Ovo je autoprojekcija. Oni dali u bescenje, dali trajno u svojinu, napadaju nas. Kažu menjali ustav da bi stavili pravosuđe pod kontrolu,
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