Totalna ludnica: Preokret Srbije i povreda Danilovića koja brine

Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina upisala je drugu pobedu na Evropskom prvenstvu, pošto je u trećem kolu grupe u italijanskom Roveretu savladala Dansku rezultatom 74:66 i popravila skor na 2-1.

Nakon ubedljivog trijumfa nad Slovačkom i poraza od Turske, izabranici Saše Ocokoljića ponovo su proživeli rolerkoster. Danci su otvorili meč serijom 8:0, na šta je Srbija odgovorila sa devet vezanih poena, ali je rival ipak zadržao prednost i dobio prvu četvrtinu (18:15). Skromna igra nastavljena je i u drugoj deonici, pa su autsajderi na poluvremenu imali četiri poena prednosti (37:33). Dodatni šok za "Orliće" usledio je u trećoj četvrtini kada se povredio Vuk