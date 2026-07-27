Totalna ludnica: Preokret Srbije i povreda Danilovića koja brine

Nova pre 2 sata
Totalna ludnica: Preokret Srbije i povreda Danilovića koja brine

Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina upisala je drugu pobedu na Evropskom prvenstvu, pošto je u trećem kolu grupe u italijanskom Roveretu savladala Dansku rezultatom 74:66 i popravila skor na 2-1.

Nakon ubedljivog trijumfa nad Slovačkom i poraza od Turske, izabranici Saše Ocokoljića ponovo su proživeli rolerkoster. Danci su otvorili meč serijom 8:0, na šta je Srbija odgovorila sa devet vezanih poena, ali je rival ipak zadržao prednost i dobio prvu četvrtinu (18:15). Skromna igra nastavljena je i u drugoj deonici, pa su autsajderi na poluvremenu imali četiri poena prednosti (37:33). Dodatni šok za "Orliće" usledio je u trećoj četvrtini kada se povredio Vuk
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Jeziva povreda naslednika Saše Danilovića: Vuk iskrenuo zglob, izneli ga sa terena

Jeziva povreda naslednika Saše Danilovića: Vuk iskrenuo zglob, izneli ga sa terena

Kurir pre 2 sata
Juniori Srbije pobedili Dansku, protiv Grčke u osmini finala EP

Juniori Srbije pobedili Dansku, protiv Grčke u osmini finala EP

Sport klub pre 2 sata
U18 reprezentacija Srbije savladala Dansku i zakazala duel sa Grčkom, Andrija Šušić među najzapaženijima

U18 reprezentacija Srbije savladala Dansku i zakazala duel sa Grčkom, Andrija Šušić među najzapaženijima

Morava info pre 2 sata
Košarkaši Srbije pobedili Dansku, u osmini finala EP za igrače do 18 godina protiv Grčke

Košarkaši Srbije pobedili Dansku, u osmini finala EP za igrače do 18 godina protiv Grčke

Radio sto plus pre 2 sata
Pobedili Dansku, izgubili Danilovića

Pobedili Dansku, izgubili Danilovića

Euronews pre 2 sata
Srbija posle drame prošla dalje, ali strepi: Sin Predraga Danilovića se povredio

Srbija posle drame prošla dalje, ali strepi: Sin Predraga Danilovića se povredio

Mondo pre 2 sata
Pobeda za kraj grupne faze: Srbija savladala Dansku, brine povreda Danilovića

Pobeda za kraj grupne faze: Srbija savladala Dansku, brine povreda Danilovića

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoDanskaTurska

Sport, najnovije vesti »

Čelsi sklapa čudovišni tandem! Ćabi Alonso poručio: Imam plan, njih dvojica mogu zajedno!

Čelsi sklapa čudovišni tandem! Ćabi Alonso poručio: Imam plan, njih dvojica mogu zajedno!

Kurir pre 2 minuta
Đurković: EP za juniore u Beogradu organizujemo na najbolji način

Đurković: EP za juniore u Beogradu organizujemo na najbolji način

Politika pre 17 minuta
Bivši igrač Zvezde došao da bude pomoćnik Penjaroji

Bivši igrač Zvezde došao da bude pomoćnik Penjaroji

Danas pre 1 sat
Napredak pobedio Dubočicu: Uspešan kraj priprema Kruševljana

Napredak pobedio Dubočicu: Uspešan kraj priprema Kruševljana

Kurir pre 1 sat
Harvi Barns potpisao novi dugoročni ugovor sa Njukaslom

Harvi Barns potpisao novi dugoročni ugovor sa Njukaslom

Politika pre 52 minuta