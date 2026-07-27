Trener Mačve "zagrmeo" nakon poraza od Partizana: "Crveni karton je prelomio utakmicu“

Nova pre 4 sati
Trener Mačve "zagrmeo" nakon poraza od Partizana: "Crveni karton je prelomio utakmicu“

Trener Mačve Nemanja Glušica istakao je da je njegova ekipa zaslužila više u duelu sa Partizanom i da je crveni karton prelomio utakmicu u Šapcu.

Iako su crno-beli slavili sa 3:1 u 2. kolu Superlige Srbije, strateg domaćih istakao je da je njegov tim do isključenja bio bolji rival na terenu. Partizan je do pobede stigao mnogo teže nego što rezultat pokazuje, pošto je Mačva pružila snažan otpor i dugo bila ravnopravan protivnik. Crno-beli su gotovo celo drugo poluvreme imali igrača više, a dodatnu prednost dobili su u trenutku kada je domaćin zbog zakasnele izmene nakratko ostao sa još jednim fudbalerom manje
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