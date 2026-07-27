Zbog niskog vodostaja obustavljeno navodnjavanje na pojedinim deonicama kanalske mreže DTD

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ saopštilo je da je, zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije i gotovo rekordno niskih vodostaja u slivu Dunava, privremeno obustavljeno navodnjavanje na pojedinim deonicama Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav (DTD).

Kako navode iz preduzeća, dugotrajan sušni period i visoke temperature ozbiljno ugrožavaju vodni režim kanalske mreže, zbog čega je očuvanje biološkog minimuma i zaštita biljnog i životinjskog sveta postalo prioritet. U prethodnom periodu „Vode Vojvodine“ angažovale su sve raspoložive kapacitete kako bi obezbedile dodatne količine vode u kanalima. Na crpilištima u Bezdanu i Bogojevu, gde pumpe zbog niskog vodostaja Dunava otežano funkcionišu, izvođeni su radovi na