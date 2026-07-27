Zbog niskog vodostaja obustavljeno navodnjavanje na pojedinim deonicama kanalske mreže DTD

Ozon pre 16 sati
Zbog niskog vodostaja obustavljeno navodnjavanje na pojedinim deonicama kanalske mreže DTD

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ saopštilo je da je, zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije i gotovo rekordno niskih vodostaja u slivu Dunava, privremeno obustavljeno navodnjavanje na pojedinim deonicama Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav (DTD).

Kako navode iz preduzeća, dugotrajan sušni period i visoke temperature ozbiljno ugrožavaju vodni režim kanalske mreže, zbog čega je očuvanje biološkog minimuma i zaštita biljnog i životinjskog sveta postalo prioritet. U prethodnom periodu „Vode Vojvodine“ angažovale su sve raspoložive kapacitete kako bi obezbedile dodatne količine vode u kanalima. Na crpilištima u Bezdanu i Bogojevu, gde pumpe zbog niskog vodostaja Dunava otežano funkcionišu, izvođeni su radovi na
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