Pirot 3×3 osvojio turnir u Šapcu, Đonlić MVP

Pirotske vesti pre 4 sati
Pirot 3×3 osvojio turnir u Šapcu, Đonlić MVP

Na devetoj stanici Nacionalnog 3×3 prvenstva Srbije, koje je danas održano u Šapcu na Trgu šabačkih žrtava, ekipa Pirota osvojila je prvo mesto, pošto je u finalu savladala ekipu Radničkog iz Kragujevca.

Tim u sastavu Dragan Bjelica, Dušan Filipović, Nikola Đonlić i Aleksa Raičević do pobede je stigao impresivnim igrama tokom celog turnira, a za osvojeno prvo mesto pripala im je i novčana nagrada od 400.000 dinara. Piroćanci su savladali ekipe Bogatića (21:2), 3×3 Cod (19:11). U četvrtfinalu su pobedili mladu ekipu Srbija Miks rezultatom 14:9, dok su u polufinalu bili bolji od ekipe Srbija U21 sa 21:17. U finalnom meču ekipa Pirota je nadigrala Radnički iz
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