Pirot 3x3 pobednik FIBA 3x3 Turnira u Šapcu!

Plus online pre 6 sati  |  Pirot Plus Online
Pirot 3x3 pobednik FIBA 3x3 Turnira u Šapcu!
Pirot 3x3 završio je pobedničku seriju u finalu FIBA 3x3 Turnira za prvenstvo države pobedom 21:17 nad veoma dobrom ekipom Radničkog iz Kragujevca. Bila je to peta ubedljiva pobeda na Turniru. Naš tim je tako odbranio prvo mesto osvojeno prošle godine. Evo i ostalih rezultata našeg tima: Pirot 3x3 danas brani titulu na prestižnom FIBA 3X3 Turniru u Šapcu Za MVP Turnira proglašen je Nikola Đonlić iz naše ekipe. Sutra detaljnije!
Otvori na plusonline.rs

Povezane vesti »

Pirot 3×3 osvojio turnir u Šapcu, Đonlić MVP

Pirot 3×3 osvojio turnir u Šapcu, Đonlić MVP

Pirotske vesti pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacPirotKragujevacFIBABasket 3x3

Sport, najnovije vesti »

Vildoza u Partizanu kao domaći igrač? Ovo je način da Argentinac dobije srpski pasoš

Vildoza u Partizanu kao domaći igrač? Ovo je način da Argentinac dobije srpski pasoš

Kurir pre 13 minuta
Posle Vildozine "izdaje" oglasio se Branko Lazić! Legendarni kapiten Zvezde objavom zapalio Srbiju: "Samo njih dvojica!"

Posle Vildozine "izdaje" oglasio se Branko Lazić! Legendarni kapiten Zvezde objavom zapalio Srbiju: "Samo njih dvojica!"

Kurir pre 3 minuta
Mia Kalifa najveći mrzitelj Mesija i Gaučosa! Argentinci sastavili listu poznatih koji ih ne vole! Razlog je šokantan

Mia Kalifa najveći mrzitelj Mesija i Gaučosa! Argentinci sastavili listu poznatih koji ih ne vole! Razlog je šokantan

Kurir pre 1 sat
Izdaja o kojoj bruji cela Evropa! Zbog ovoga je Luka Vildoza lupio šamar navijačima Crvene zvezde

Izdaja o kojoj bruji cela Evropa! Zbog ovoga je Luka Vildoza lupio šamar navijačima Crvene zvezde

Večernje novosti pre 23 minuta
Bomba je spremna da eksplodira! Adem Ljajić napustio Sarajevo, sledi veliki povratak u Srbiju

Bomba je spremna da eksplodira! Adem Ljajić napustio Sarajevo, sledi veliki povratak u Srbiju

Večernje novosti pre 38 minuta