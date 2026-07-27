Pirot 3x3 pobednik FIBA 3x3 Turnira u Šapcu!

Pirot 3x3 završio je pobedničku seriju u finalu FIBA 3x3 Turnira za prvenstvo države pobedom 21:17 nad veoma dobrom ekipom Radničkog iz Kragujevca. Bila je to peta ubedljiva pobeda na Turniru. Naš tim je tako odbranio prvo mesto osvojeno prošle godine. Evo i ostalih rezultata našeg tima: Pirot 3x3 danas brani titulu na prestižnom FIBA 3X3 Turniru u Šapcu Za MVP Turnira proglašen je Nikola Đonlić iz naše ekipe. Sutra detaljnije!