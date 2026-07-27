Američki košarkaš Kolin Malkolm novo pojačanje Efesa

Malkom je tokom karijere igrao još i za Batumi, Karhu, Keravnos, Bon i Pariz

Američki košarkaš Kolin Malkolm novi je igrač Efesa, saopštio je danas turski klub. Malkom (29) je sa Efesom potpisao dvogodišnji ugovor. „Želimo dobrodošlicu Kolinu Malkomu, koji će u novoj sezoni dati sve od sebe za naš tim. Njegovu karijeru krase titule u domaćim prvenstvima i kupovima”, naveo je Efes na Iks profilu. Američki košarkaš je prošle sezone igrao za Hapoel iz Tel Aviva, a u Evroligi je prosečno beležio 6,8 poena i 3,6 skokova. Malkom je tokom karijere