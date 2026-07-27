Bernam dočekuje Zelenskog kao prvog stranog posetioca

Politika pre 6 sati
Bernam dočekuje Zelenskog kao prvog stranog posetioca

Kir Starmer posetio je Kijev kada je obećao 300 miliona evra kako bi pomogao u opremanju Ukrajine eskadrilom od 16 švedskih lovaca Gripen

LONDON – Novi britanski premijer Endi Bernam dočekaće sutra ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog posetioca, saopštila je danas Bernamova kancelarija. Kako je saopšteno, očekuje se da će se dvojica lidera sastati u pomorskoj bazi, gde će čuti kako programi obuke koje vodi Velika Britanija pomažu u jačanju oružanih snaga Ukrajine i postizanju rezultata na frontu, prenosi Rojters. „Britanija stoji uz Ukrajinu, rame uz rame i naša
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Britanski premijer Bernam dočekuje Zelenskog kao prvog stranog posetioca

Britanski premijer Bernam dočekuje Zelenskog kao prvog stranog posetioca

RTV pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojtersVelika BritanijaLondonKijev

Svet, najnovije vesti »

Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama nakon terorističkog napada

Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama nakon terorističkog napada

Radio 021 pre 8 minuta
2 mrtva, 5 ranjenih, među njima i dete! Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu, haos na ulicama (foto/video)

2 mrtva, 5 ranjenih, među njima i dete! Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu, haos na ulicama (foto/video)

Kurir pre 3 minuta
Pucnjava na festivalu; Ima mrtvih

Pucnjava na festivalu; Ima mrtvih

B92 pre 8 minuta
Fjodorov ugrožava vlast predsednika Ukrajine

Fjodorov ugrožava vlast predsednika Ukrajine

Politika pre 13 minuta
Milijarde u bespilotne ubice: Nova era ratovanja bez ljudskih pilota! (video)

Milijarde u bespilotne ubice: Nova era ratovanja bez ljudskih pilota! (video)

Večernje novosti pre 8 minuta