Bernam dočekuje Zelenskog kao prvog stranog posetioca

Kir Starmer posetio je Kijev kada je obećao 300 miliona evra kako bi pomogao u opremanju Ukrajine eskadrilom od 16 švedskih lovaca Gripen

LONDON – Novi britanski premijer Endi Bernam dočekaće sutra ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog posetioca, saopštila je danas Bernamova kancelarija. Kako je saopšteno, očekuje se da će se dvojica lidera sastati u pomorskoj bazi, gde će čuti kako programi obuke koje vodi Velika Britanija pomažu u jačanju oružanih snaga Ukrajine i postizanju rezultata na frontu, prenosi Rojters. „Britanija stoji uz Ukrajinu, rame uz rame i naša