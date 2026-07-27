Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama, nakon terorističkog napada

Politika pre 5 sati
Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama, nakon terorističkog napada

Kako je saopšteno, svi povređeni u napadu su van životne opasnosti

BERLIN – Brandenburška kapija u Berlinu, koja se nalazi blizu mesta gde se tokom održavanja parade ponosa u subotu dogodio teroristički napad u parku Tirgarten, danas je osvetljena duginim bojama, koje često kao svoj simbol koriste LGBT grupe. Reči „Berlin, grad slobode” takođe su projektovane na kultnu znamenitost glavnog grada Nemačke, a Brandenburška kapija je bila bila mesto okupljanja stanovnika Berlina tokom celog dana, prenosi Skaj njuz. Abdula Balut, za
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Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama nakon terorističkog napada

Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama nakon terorističkog napada

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Ključne reči

Teroristički napadNemačkaBerlinParada ponosa

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