Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama, nakon terorističkog napada

Kako je saopšteno, svi povređeni u napadu su van životne opasnosti

BERLIN – Brandenburška kapija u Berlinu, koja se nalazi blizu mesta gde se tokom održavanja parade ponosa u subotu dogodio teroristički napad u parku Tirgarten, danas je osvetljena duginim bojama, koje često kao svoj simbol koriste LGBT grupe. Reči „Berlin, grad slobode” takođe su projektovane na kultnu znamenitost glavnog grada Nemačke, a Brandenburška kapija je bila bila mesto okupljanja stanovnika Berlina tokom celog dana, prenosi Skaj njuz. Abdula Balut, za