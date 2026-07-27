Sve češće zloupotrebe platnih kartica

Politika pre 3 sata
Sve češće zloupotrebe platnih kartica

Policija je u protekle dve nedelje izvela nekoliko akcija hapšenja osumnjičenih zbog krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije su u koordinaciji sa Policijskom upravom u Požarevcu u četvrtak uhapsili M. T. (2006) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Protiv S. T. (1997) i N. Š. (2006) podneta je krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su navedeno krivično delo izvršili kao saizvršioci. Prilikom istrage je otkriveno da su oni u više navrata preko društvene mreže „Fejsbuk”
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Uhapšen S. S. (55) iz Kragujevca: Pretio Vučiću preko Fejsbuka

Uhapšen S. S. (55) iz Kragujevca: Pretio Vučiću preko Fejsbuka

Infozija pre 2 sata
Podignuta optužnica protiv Pakistanca za krijumčarenje ljudi: Vozio Indijce do Mađarske, preti mu ova kazna

Podignuta optužnica protiv Pakistanca za krijumčarenje ljudi: Vozio Indijce do Mađarske, preti mu ova kazna

Telegraf pre 2 sata
Pakistanac optužen za krijumčarenje migranata: Organizovao ilegalan prelazak u Mađarsku, tužilaštvo traži zatvor i proterivanje…

Pakistanac optužen za krijumčarenje migranata: Organizovao ilegalan prelazak u Mađarsku, tužilaštvo traži zatvor i proterivanje

Nova pre 2 sata
Tužilaštvo traži pritvor za Miroslava Filipovića: uhapšen zbog pretnji Draganu J. Vučićeviću

Tužilaštvo traži pritvor za Miroslava Filipovića: uhapšen zbog pretnji Draganu J. Vučićeviću

Blic pre 2 sata
Uhapšen lažni lekar, prevario dve žene

Uhapšen lažni lekar, prevario dve žene

Danas pre 2 sata
Makedonac (39) prevarom uzeo novac od dve starije žene u Vranju, prethodno obmanute da su im članovi porodice povređeni

Makedonac (39) prevarom uzeo novac od dve starije žene u Vranju, prethodno obmanute da su im članovi porodice povređeni

Newsmax Balkans pre 2 sata
Muškarac uhapšen zbog sumnje da je iz slot aparata na pumpi ukrao oko 80.000 dinara

Muškarac uhapšen zbog sumnje da je iz slot aparata na pumpi ukrao oko 80.000 dinara

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PožarevacFacebookFejsbuk

Zabava, najnovije vesti »

(Video) Pevačica pokazala svoju baštu Izdaje pet stanova u Grčkoj, a živi na planini i gaji paradajz: "Moj čarobni vrt"

(Video) Pevačica pokazala svoju baštu Izdaje pet stanova u Grčkoj, a živi na planini i gaji paradajz: "Moj čarobni vrt"

Blic pre 4 minuta
Slika ogromne, prirodne grudi Starija ćerka Zdravka Čolića hara Hrvatskom i Bosnom: Una se skinula na plaži, pa se fotka i…

Slika ogromne, prirodne grudi Starija ćerka Zdravka Čolića hara Hrvatskom i Bosnom: Una se skinula na plaži, pa se fotka i spreda i otpozadi (foto)

Blic pre 14 minuta
Milioni veruju “doktorima” koji ne postoje: AI preplavio TikTok opasnim zdravstvenim savetima

Milioni veruju “doktorima” koji ne postoje: AI preplavio TikTok opasnim zdravstvenim savetima

Moj Novi Sad pre 29 minuta
Većina pravi ovu grešku sa kupaćim! Evo kako da ostane kao nov i posle mnogo sezona

Većina pravi ovu grešku sa kupaćim! Evo kako da ostane kao nov i posle mnogo sezona

Dnevnik pre 29 minuta
(Video) Naučnici napravili „živu“ odeću: Penjući se poput bršljana, sama se navlači na telo za nekoliko sekundi

(Video) Naučnici napravili „živu“ odeću: Penjući se poput bršljana, sama se navlači na telo za nekoliko sekundi

Dnevnik pre 29 minuta