Sve češće zloupotrebe platnih kartica

Policija je u protekle dve nedelje izvela nekoliko akcija hapšenja osumnjičenih zbog krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije su u koordinaciji sa Policijskom upravom u Požarevcu u četvrtak uhapsili M. T. (2006) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Protiv S. T. (1997) i N. Š. (2006) podneta je krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su navedeno krivično delo izvršili kao saizvršioci. Prilikom istrage je otkriveno da su oni u više navrata preko društvene mreže „Fejsbuk”