U Pančevu uhapšen muškarac zbog nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja

Politika pre 4 sati
U Pančevu uhapšen muškarac zbog nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja

M.P. (51) se sumnjiči da je vređao i pretio pištoljem svojoj supruzi i trima ćerkama, od kojih su dve maloletne

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su M.P. (51) iz okoline tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i ekplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je vređao i pretio svojoj supruzi i trima ćerkama od kojih su dve maloletne, kao i da im je pretio i
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

MUP: U Pančevu uhapšen osumnjičeni za nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje oružja

MUP: U Pančevu uhapšen osumnjičeni za nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje oružja

Insajder pre 4 sati
MUP: U Pančevu uhapšen muškarac zbog nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja

MUP: U Pančevu uhapšen muškarac zbog nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja

RTV pre 4 sati
Pretio pištoljem ženi i maloletnim ćerkama! Užas u Pančevu: Policija pronašla još oružja, vređao i policijskog službenika…

Pretio pištoljem ženi i maloletnim ćerkama! Užas u Pančevu: Policija pronašla još oružja, vređao i policijskog službenika

Blic pre 4 sati
Tužilaštvo u Pančevu: Uhapšen zbog nasilja u porodici

Tužilaštvo u Pančevu: Uhapšen zbog nasilja u porodici

Radio 021 pre 3 sata
Uhapšen muškarac kod Pančeva zbog sumnje na nasilje u porodici i nelegalno oružje

Uhapšen muškarac kod Pančeva zbog sumnje na nasilje u porodici i nelegalno oružje

RTS pre 4 sati
U Pančevu uhapšen muškarac: Osumnjičen za nasilje u porodici i nedozvoljenog držanja oružja

U Pančevu uhapšen muškarac: Osumnjičen za nasilje u porodici i nedozvoljenog držanja oružja

Večernje novosti pre 4 sati
MUP: U Pančevu uhapšen muškarac zbog nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja

MUP: U Pančevu uhapšen muškarac zbog nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Svet, najnovije vesti »

Makron se zakleo svom narodu! Lider Francuske ne žmuri pred vatrenom katastrofom: "Pobedićemo ovu bitku zajedno"

Makron se zakleo svom narodu! Lider Francuske ne žmuri pred vatrenom katastrofom: "Pobedićemo ovu bitku zajedno"

Kurir pre 7 minuta
"Pitaću Putina" Tramp o tvrdnjama Zelenskog da Rusija dostavlja snimke Iranu: Saznaćemo istinu

"Pitaću Putina" Tramp o tvrdnjama Zelenskog da Rusija dostavlja snimke Iranu: Saznaćemo istinu

Kurir pre 32 minuta
Jezivi podaci Ujedinjenih nacija: Više od 170 civila ubijeno u ruskim napadima za manje od mesec dana, među žrtvama i deca!

Jezivi podaci Ujedinjenih nacija: Više od 170 civila ubijeno u ruskim napadima za manje od mesec dana, među žrtvama i deca!

Kurir pre 32 minuta
"Pitaću Putina" Tramp rešio da razotkrije navodni tajni pakt Rusije i Irana: "Saznaćemo istinu"

"Pitaću Putina" Tramp rešio da razotkrije navodni tajni pakt Rusije i Irana: "Saznaćemo istinu"

Blic pre 1 sat
Rat je sada organizacioni princip Putinovog režima

Rat je sada organizacioni princip Putinovog režima

Radar pre 1 sat