U Pančevu uhapšen muškarac zbog nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja

M.P. (51) se sumnjiči da je vređao i pretio pištoljem svojoj supruzi i trima ćerkama, od kojih su dve maloletne

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su M.P. (51) iz okoline tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i ekplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je vređao i pretio svojoj supruzi i trima ćerkama od kojih su dve maloletne, kao i da im je pretio i