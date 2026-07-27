Uhapšen muškarac zbog pretnji Vučiću i Vučićeviću na Fejsbuku

Kako je saopštio MUP, osumnjičeni je navodno na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk objavio video-snimak u kojem je, pokazujući nož, uputio pretnje Vučiću i Vučićeviću.

Osumnjičenog su identifikovali i uhapsili pripadnici Uprave kriminalističke policije, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Policijskom upravom u Kragujevcu. S. S. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova