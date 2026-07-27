Još sutra veoma toplo u Novom Sadu, a onda se temperatura polako penje do 38 stepeni

Radio 021 pre 6 sati  |  021.rs
Još sutra veoma toplo u Novom Sadu, a onda se temperatura polako penje do 38 stepeni

Utorak će u Novom Sadu biti pretežno sunčan i umereno topao u odnosu na ono što sledi. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Biće od 18 do 32 stepena. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. U sredu, četvrtak,petak i subota sunčano, bezu oblačka. U sredu će biti od 17 do 35, u četvrtak od 18 do 37, u petak od 19 do 38, a u subotu od 20 do 38 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 28. jul: Usled očekivane biometeorološke situacije oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti
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