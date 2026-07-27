Skupština glasa o nepoverenju Vladi: "Pitanje šta će Vučić izabrati - unutrašnju ili spoljnu propagandu"

Radio 021 pre 9 minuta  |  Nedeljnik (Milana Milošević)
Skupština glasa o nepoverenju Vladi: "Pitanje šta će Vučić izabrati - unutrašnju ili spoljnu propagandu"

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine, na kom će se razmatrati Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, održaće se danas, 27. jula. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Početak sednice je u 10 časova. Na inicijativu 62 poslanika opozicije, a uz pomoć potpisa iz klupa vladajuće većine, na dnevnom redu će se naći predlog o izglasavanju nepoverenja vladi Đura Macuta. Ovaj predlog su poslanici podneli još u februaru, a dok se glasanje o ovoj tački ne okonča, vanredni parlamentarni izbori ne mogu biti raspisani, osim ukoliko predsednik vlade ne podnese ostavku. Ocenjujući kakvi bi scenariji mogli da se odigraju tokom skupštinskog
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