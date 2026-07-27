VIDEO: Izgorelo oko 2.000 kvadrata niskog rastinja u Petrovaradinu - drugi požar u manje od 12 sati

Veći požar izbio je sinoć u Sadovima u Petrovaradinu, a tom prilikom niko nije povređen. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Izgorelo je oko 2.000 kvadrata niskog rastinja i smeća. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice i DVD Petrovaradin sprečili su da se vatra proširi na susedne parcele i objekte. Nije poznato šta je uzrok požara. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели 193_ns (@193ns_rs) Nešto ranije juče gorelo je nisko rastinje na više od hiljadu metara kvadratnih kod Veternika. Požar su gasili vatrogasci iz Futoga i Novog Sada. Прикажи ову објаву у апликацији