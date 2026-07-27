Nova sednica Saveta REM-a zakazana za 30. jul

RINA pre 1 sat
Nova sednica Saveta REM-a zakazana za 30. jul

BEOGRAD - Sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj će biti nastavljen izbor predsednika i zamenika predsednika tog tela, zakazana je za četvrtak, 30. jul, prenosi 192.rs.

Predsedavajuća Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković potvrdila je da će sednica biti održana u 13 časova. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a, održanoj 20. jula, nije postignut dogovor o izboru predsednika i zamenika predsednika. Kandidati Miloš Garić i Mileva Malešić tada su osvojili jednak broj glasova. Nakon toga su obavljene dodatne konsultacije, sa ciljem da se postigne dogovor i omogući nesmetan rad Saveta u punom sastavu. Na novoj sednici očekuje se
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