Tragedija u Budvi: Utopio se mladić iz Srbije na plaži Mogren -bili jako loši vremenski uslovi i opasni talasi

RINA pre 44 minuta
Tragedija u Budvi: Utopio se mladić iz Srbije na plaži Mogren -bili jako loši vremenski uslovi i opasni talasi

Budva - Tridesetogodišnji muškarac iz Srbije R.U. utopio se se danas u Budvi, u blizini plaže Mogren.

Njegovo telo su iz vode izvukli ljudi koji su se u tom trenutku zatekli na plaži. - Zbog jako loših vremenskih uslova i opasnih talasa, prema nezvaničnim informacijama kupališta na Mogrenu su prethodno bila zatvorena, kapija zaključana pa nije poznato kakoje došlo do ove tragedije i kako se mladić iz Srbije uprkos upozerenjima i crvenoj zastavici našao u vodu, kaže za RINU jedan od očevidaca. Na lice mesta je stigla i policija, kao i ekipa Hitne pomoći ali
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Državljanin Srbije se utopio na plaži Mogren u Budvi

Državljanin Srbije se utopio na plaži Mogren u Budvi

N1 Info pre 44 minuta
Državljanin Srbije (30) se utopio u Budvi: Telo pronađeno na plaži Mogren, kupalište bilo zatvoreno

Državljanin Srbije (30) se utopio u Budvi: Telo pronađeno na plaži Mogren, kupalište bilo zatvoreno

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Državljanin Srbije udavio se na plaži Mogren II u Budvi

Državljanin Srbije udavio se na plaži Mogren II u Budvi

RTV pre 39 minuta
Mladić iz Srbije stradao u Budvi: Utopio se na plaži koja je bila zatvorena zbog velikih talasa

Mladić iz Srbije stradao u Budvi: Utopio se na plaži koja je bila zatvorena zbog velikih talasa

IndeksOnline pre 29 minuta
Državljanin Srbije (30) se utopio u Budvi: Zakupci zatvorili kupalište zbog velikih talasa, muškarcu nije bilo spasa

Državljanin Srbije (30) se utopio u Budvi: Zakupci zatvorili kupalište zbog velikih talasa, muškarcu nije bilo spasa

Blic pre 39 minuta
Mladić iz Srbije se danas utopio na plaži Mogren u Budvi

Mladić iz Srbije se danas utopio na plaži Mogren u Budvi

Moj Novi Sad pre 29 minuta
Mladić Iz Srbije se utopio kod Budve: Plaža bila zatvoreno zbog velikih talasa, uviđaj u toku!

Mladić Iz Srbije se utopio kod Budve: Plaža bila zatvoreno zbog velikih talasa, uviđaj u toku!

Kurir pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Budva

Balkan, najnovije vesti »

Državljanin Srbije se utopio na plaži Mogren u Budvi

Državljanin Srbije se utopio na plaži Mogren u Budvi

N1 Info pre 44 minuta
Državljanin Srbije (30) se utopio u Budvi: Telo pronađeno na plaži Mogren, kupalište bilo zatvoreno

Državljanin Srbije (30) se utopio u Budvi: Telo pronađeno na plaži Mogren, kupalište bilo zatvoreno

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Državljanin Srbije udavio se na plaži Mogren II u Budvi

Državljanin Srbije udavio se na plaži Mogren II u Budvi

RTV pre 39 minuta
Mladić iz Srbije stradao u Budvi: Utopio se na plaži koja je bila zatvorena zbog velikih talasa

Mladić iz Srbije stradao u Budvi: Utopio se na plaži koja je bila zatvorena zbog velikih talasa

IndeksOnline pre 29 minuta
Vanredno sletanje na putu za Dubrovnik zbog oštećenja prozora u kokpitu

Vanredno sletanje na putu za Dubrovnik zbog oštećenja prozora u kokpitu

IndeksOnline pre 14 minuta