Tragedija u Budvi: Utopio se mladić iz Srbije na plaži Mogren -bili jako loši vremenski uslovi i opasni talasi

Budva - Tridesetogodišnji muškarac iz Srbije R.U. utopio se se danas u Budvi, u blizini plaže Mogren.

Njegovo telo su iz vode izvukli ljudi koji su se u tom trenutku zatekli na plaži. - Zbog jako loših vremenskih uslova i opasnih talasa, prema nezvaničnim informacijama kupališta na Mogrenu su prethodno bila zatvorena, kapija zaključana pa nije poznato kakoje došlo do ove tragedije i kako se mladić iz Srbije uprkos upozerenjima i crvenoj zastavici našao u vodu, kaže za RINU jedan od očevidaca. Na lice mesta je stigla i policija, kao i ekipa Hitne pomoći ali