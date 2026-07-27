Saslušan Kragujevčanin osumnjičen da je pretio predsedniku Republike

RTK pre 1 sat
Saslušan Kragujevčanin osumnjičen da je pretio predsedniku Republike

Pred Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je osumnjičeni da je preko društvene mreže pretio predsedniku Republike.

Osumnjičeni S.S. iz Kragujevca saslušan je zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenoj mreži „Facebook“ postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike, saopšteno je iz tog tužilaštva. Na saslušanju se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom S.S. odredi pritvor. Takođe, osumnjičeni M.F. iz Šapca saslušan
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