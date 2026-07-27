Borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj – evakuisano više od 300.000 ljudi, vetar otežava gašenje

RTS pre 58 minuta
Borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj – evakuisano više od 300.000 ljudi, vetar otežava gašenje

Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređena 84 vatrogasca, a uništeno je 42.000 hektara površine.

Borba sa vatrom ne prestaje u Španiji i Francuskoj. U obe zemlje evakuisano je ukupno više od 310.000 ljudi. U Španiji i dalje je najkritičnije u regionu Madrida i pokrajini Avila. Požar u Avili smatra se jednim od najvećih u novijoj istoriji Španije, pošto je uništio više od 50.000 hektara šuma i rastinja, prenosi španski javni servis RTVE. U Madridu, Avili i Toledu evakuisano je više od 90.000 ljudi, a saobraćaj je obustavljen na više od 40 lokalnih
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