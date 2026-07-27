Kijev napao Rostov na Donu, ima žrtava; Rusi pogodili civilne brodove u Nikolajevskoj oblasti

RTS pre 11 minuta
Kijev napao Rostov na Donu, ima žrtava; Rusi pogodili civilne brodove u Nikolajevskoj oblasti

Rat u Ukrajini – 1615. dan. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu dronovima na Rostov na Donu u Rusiji. Tri civilna broda su oštećena u udaru ruskih "šaheda" u Nikolajevskoj oblasti.

Masovni napad dronova na Belgorod Belgorod je bio izložen masovnom napadu neprijateljskih dronova, povređeno je najmanje 12 civila, izvestila je Regionalna operativna grupa na svom Telegram kanalu. Požarima su izbili u nekoliko stanova u stambenoj zgradi, zapaljeno je 15 automobila. Uništena je jedna privatna kuća, a oštećeno je i nekoliko stambenih zgrada. (Izvestija) Opširnije Kraće Požari na Rostovu na Donu, pogođena skladišta i stambeni objekti Dve osobe su
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