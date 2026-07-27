Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu – dvoje mrtvih, najmanje petoro ranjenih

RTS pre 49 minuta
Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu – dvoje mrtvih, najmanje petoro ranjenih

Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak, saopštili su tamošnji zvaničnici.

Pucnjava se dogodila nešto posle 18 časova po lokalnom vremenu, prenosi Si-En-En. Za sada nema informacija o tome ko je pucao, niti da li je neko priveden. Svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je u kritičnom, navodi En-Bi-Si njuz. Portparolka vatrogasne službe u Sijetlu Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi bezuspešno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prevezeni u bolnicu. Policajac koji je bio
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