Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu – dvoje mrtvih, najmanje petoro ranjenih

Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak, saopštili su tamošnji zvaničnici.

Pucnjava se dogodila nešto posle 18 časova po lokalnom vremenu, prenosi Si-En-En. Za sada nema informacija o tome ko je pucao, niti da li je neko priveden. Svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je u kritičnom, navodi En-Bi-Si njuz. Portparolka vatrogasne službe u Sijetlu Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi bezuspešno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prevezeni u bolnicu. Policajac koji je bio