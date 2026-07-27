Tramp negira da SAD ostaju bez municije za sukob s Iranom; Netanjahu stiže u Vašington

RTS pre 36 minuta
Tramp negira da SAD ostaju bez municije za sukob s Iranom; Netanjahu stiže u Vašington

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je tvrdnje da vojsci SAD ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu putuje u Vašington, gde će se u utorak Beloj kući sastati sa Trampom.

08:00 Netanjahu u poseti SAD, u utorak sastanak sa Trampom Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovaće danas u Vašington, gde će se sutra u Beloj kući sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Kako je saopštio kabinet izraelskog premijera, Netanjahu će tokom posete prisustvovati i komemoraciji američkom senatoru Lindsiju Grejamu. Prema najavama, Netanjahu bi u Izrael trebalo da se vrati u četvrtak. (Times of Israel) Opširnije Kraće 07:08 Tramp odbacio
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