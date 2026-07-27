Uhapšen muškarac kod Pančeva zbog sumnje na nasilje u porodici i nelegalno oružje

RTS pre 1 sat
Uhapšen muškarac kod Pančeva zbog sumnje na nasilje u porodici i nelegalno oružje

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, M. P. (51) se sumnjiči da je vređao i pretio svojoj supruzi i trima ćerkama od kojih su dve maloletne, kao i da im je pretio i pištoljem.

Osumnjičenom su shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici izrečene mere privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremena zabrana učiniocu da kontaktira žrtve nasilja i prilazi im. Policija u Pančevu je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla i oduzela pištolj sa osam metaka, karabin sa optikom i jednu lovačku pušku, kao i više desetina metaka municije raznog kalibra, za koje nije imao dozvole. Takođe, prilikom dovođenja
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