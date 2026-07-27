Vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije u 10 časova

RTS pre 18 minuta
Vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije u 10 časova

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije počinje u 10 časova. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Predsednica Narodne skupštine za RTS: Ne očekujem argumentovanu raspravu Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je za RTS da su male šanse da poslanici izglasaju nepoverenje Vladi na čijem je čelu premijer Đuro Macut pošto opozicija, kako kaže, "nije u stanju da obezbedi ni kvorum". Poslanici vladajuće većine na današnjoj vanrednoj sednici Skupštine Srbije obezbediće uslove za raspravu o nepoverenju Vladi Srbije, rekla je Brnabić. Na dnevnom redu samo
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