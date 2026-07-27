Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

RTS pre 1 sat
Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane. Tokom vikenda nisu zabeleženi napadi SAD na Iran, tako da ni Teheran nije izveo napade iz odmazde na američke baze u zalivu. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se očekuje proširenje "antiterorističkih operacija" na okupiranoj Zapadnoj obali.

Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usred zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni donosiocima odluka u SAD. "Amerikanci su obustavili napade tokom protekle dve noći. Pošto je naša strategija bila zasnovana u odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije", rekao je u nedelju portparol iranske vojske Amir Akraminija. Njujork tajms je objavio da je zabrinutost zbog smanjenih zaliha odbrambenih raketa bila u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

BLISKOISTOČNI SUKOB Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

RTV pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelNjujorkPakistanTeheranKatar

Svet, najnovije vesti »

Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama nakon terorističkog napada

Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama nakon terorističkog napada

Radio 021 pre 9 minuta
2 mrtva, 5 ranjenih, među njima i dete! Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu, haos na ulicama (foto/video)

2 mrtva, 5 ranjenih, među njima i dete! Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu, haos na ulicama (foto/video)

Kurir pre 4 minuta
Pucnjava na festivalu; Ima mrtvih

Pucnjava na festivalu; Ima mrtvih

B92 pre 9 minuta
Fjodorov ugrožava vlast predsednika Ukrajine

Fjodorov ugrožava vlast predsednika Ukrajine

Politika pre 14 minuta
Milijarde u bespilotne ubice: Nova era ratovanja bez ljudskih pilota! (video)

Milijarde u bespilotne ubice: Nova era ratovanja bez ljudskih pilota! (video)

Večernje novosti pre 9 minuta