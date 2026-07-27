Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane. Tokom vikenda nisu zabeleženi napadi SAD na Iran, tako da ni Teheran nije izveo napade iz odmazde na američke baze u zalivu. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se očekuje proširenje "antiterorističkih operacija" na okupiranoj Zapadnoj obali.

Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usred zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni donosiocima odluka u SAD. "Amerikanci su obustavili napade tokom protekle dve noći. Pošto je naša strategija bila zasnovana u odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije", rekao je u nedelju portparol iranske vojske Amir Akraminija. Njujork tajms je objavio da je zabrinutost zbog smanjenih zaliha odbrambenih raketa bila u