Državljanin Srbije udavio se na plaži Mogren II u Budvi

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Državljanin Srbije udavio se na plaži Mogren II u Budvi

BUDVA - Tridesetogodišnji državljanin Srbije R.U. udavio se na plaži Mogren II, rečeno je podgoričkim Vijestima iz policije.

Da je do nesreće došlo ranije su listu potvrdili očevici koji su izvukli telo mladića. U službi Hitne pomoći potvrdili su Vijestima da je njihova ekipa izašla na lice mesta. Zakupci kupališta Mogren I i Mogren II zbog velikih talasa danas su zatvorili kupališta, a pešačka staza koja vidi od hotela Avala bila je takođe zatvorena, a kapija zaključana. Vijestima je iz policije rečeno da je Hitna pomoć obavestila budvansku policiju oko 12.05 časova da im je prijavljeno
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