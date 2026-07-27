Glamočić: Nema novih potvrda boginja ovaca i koza, 33.500 uginulih svinja zbog kuge

RTV pre 33 minuta  |  Tanjug
Glamočić: Nema novih potvrda boginja ovaca i koza, 33.500 uginulih svinja zbog kuge

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da nema novih potvrda boginja ovaca i koza i da je do sada zbog afričke kuge svinja uginilo 33.500 svinja u devet opština.

Glamočić je rekao da su zbog kuge malih preživara koja se pojavila u Temišvaru u blizini granice sa Srbijom pojačane mere na granicama. "Pojačali smo te mere na granici i sve, da ne uđu. Era je virusa. Granice među državama nisu granice za viruse, naravno, jer oni to ne poznaju", rekao je Glamočić za TV Pink. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je juče da je na jednom gazdinstvu na području opštine Raška, na kojem se nalazilo 67 ovaca i
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