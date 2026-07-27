Putnička vozila čekaju 40 minuta na izlazu iz Srbije na Gradini

BEOGRAD - Putnička vozila čekaju 40 minuta na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Gradina, dok je na Preševu zadržavanje 20 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, putnička vozila na ulazu u Srbiju na Horgošu očekuje zadržavanje od pola sata. Za teretna vozila nema zadržavanja na graničnom prelazu Šid, četiri sata, Batrovci, dva sata i na Sremskoj Rači, sat vremena. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja. Zbog štrajka grčkih carinika velike gužve na svim graničnim prelazima Velike