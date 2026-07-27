Skupština Srbije završila rad, nastavak vanredne sednice sutra u 10 časova

RTV pre 1 sat  |  Tanjug, RTV (Vladimir
Skupština Srbije završila rad, nastavak vanredne sednice sutra u 10 časova

BEOGRAD - Narodna skupština završila je rad, a predsednica parlamenta Ana Brnabić zakazala je nastavak sednice za sutra u 10 časova, kada će poslanici nastaviti raspravu o nepoverenju Vladi Srbiji.

Sednica, koja je počela danas nešto posle 10 časova, ima jednu tačku dnevnog reda - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije. Tokom prepodnevnog dela sednice je ovlašćeni predlagač, šef poslaničke grupe "NPS-NLS" Miroslav Aleksić, obrazlagao predlog za glasanje o nepoverenju Vladi koji je podnela opozicija. On je obrazlagao predlog skoro četiri sata, navodeći da opozicija nepoverenje traži za vladu Đura Macuta, ali da se to
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: Sednica o nepoverenju Vladi Srbije završena za danas, posle "maratonskog" govora Miroslava Aleksića, reč uzeli…

BLOG UŽIVO: Sednica o nepoverenju Vladi Srbije završena za danas, posle "maratonskog" govora Miroslava Aleksića, reč uzeli predstavnici vlasti

Insajder pre 1 sat
(BLOG) Sednica Skupštine o nepoverenju vladi: Aleksić četiri sata nabrajao afere vlasti, Macut objasnio zašto je hrabar, Dačić…

(BLOG) Sednica Skupštine o nepoverenju vladi: Aleksić četiri sata nabrajao afere vlasti, Macut objasnio zašto je hrabar, Dačić pustio zvuk "pravog zvučnog topa"

N1 Info pre 55 minuta
"Vladi neće suditi naslovne strane i politička prepucavanja!" Premijer odgovorio na četvorosatno izlaganje Miroslava Aleksića…

"Vladi neće suditi naslovne strane i politička prepucavanja!" Premijer odgovorio na četvorosatno izlaganje Miroslava Aleksića u Skupštini (video)

Blic pre 55 minuta
Skupština Srbije: Sutra nastavak sednice o poverenju Vladi

Skupština Srbije: Sutra nastavak sednice o poverenju Vladi

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije – Aleksić obrazložio predlog, obratio se Macut

Vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije – Aleksić obrazložio predlog, obratio se Macut

RTS pre 55 minuta
Sednica o nepoverenju Vladi: Predviđena je trodnevna rasprava u Narodnoj skupštini – Da li će Vlada biti odbranjena ili

Sednica o nepoverenju Vladi: Predviđena je trodnevna rasprava u Narodnoj skupštini – Da li će Vlada biti odbranjena ili

Mondo pre 1 sat
Sednica o nepoverenju Vladi: Predviđena je trodnevna rasprava u Narodnoj skupštini – Da li će Vlada biti odbranjena ili…

Sednica o nepoverenju Vladi: Predviđena je trodnevna rasprava u Narodnoj skupštini – Da li će Vlada biti odbranjena ili izglasano nepoverenje?

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeSkupština SrbijeAna BrnabićMiroslav Aleksić

Politika, najnovije vesti »

Milivojević o sednici Skupštine: Svi koji učestvuju u ovoj raspravi duboko greše

Milivojević o sednici Skupštine: Svi koji učestvuju u ovoj raspravi duboko greše

Danas pre 20 minuta
Skupština Srbije: Sutra nastavak sednice o poverenju Vladi

Skupština Srbije: Sutra nastavak sednice o poverenju Vladi

Danas pre 1 sat
‘Požari potpuno nepredvidivi, teško ih je kontrolisati’, kaže francuski ministar

‘Požari potpuno nepredvidivi, teško ih je kontrolisati’, kaže francuski ministar

Danas pre 1 sat
Tužilaštvo formiralo predmet u slučaju isplate dnevnica na SNS mitingu u Areni

Tužilaštvo formiralo predmet u slučaju isplate dnevnica na SNS mitingu u Areni

Nedeljnik pre 15 minuta
"Biranje kandidata za studentsku listu kao upotreba VAR-a na Svetskom prvenstvu" Vukadinović: "Manje služi donošenju dobrih…

"Biranje kandidata za studentsku listu kao upotreba VAR-a na Svetskom prvenstvu" Vukadinović: "Manje služi donošenju dobrih odluka, a više zabašurivanju toga ko odluke donosi"

Blic pre 30 minuta