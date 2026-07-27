Skupština Srbije završila rad, nastavak vanredne sednice sutra u 10 časova

BEOGRAD - Narodna skupština završila je rad, a predsednica parlamenta Ana Brnabić zakazala je nastavak sednice za sutra u 10 časova, kada će poslanici nastaviti raspravu o nepoverenju Vladi Srbiji.

Sednica, koja je počela danas nešto posle 10 časova, ima jednu tačku dnevnog reda - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije. Tokom prepodnevnog dela sednice je ovlašćeni predlagač, šef poslaničke grupe "NPS-NLS" Miroslav Aleksić, obrazlagao predlog za glasanje o nepoverenju Vladi koji je podnela opozicija. On je obrazlagao predlog skoro četiri sata, navodeći da opozicija nepoverenje traži za vladu Đura Macuta, ali da se to