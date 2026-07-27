UKRAJINSKA KRIZA Rusija dobija prvu podmornicu sa hipersoničnim sistemom "cirkon"; Zelenski otkrio domet ukrajinskih dronova

RTV pre 1 sat  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA Rusija dobija prvu podmornicu sa hipersoničnim sistemom "cirkon"; Zelenski otkrio domet ukrajinskih dronova

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1615. dan. Dok su borbe nastavljene na više pravaca, Vladimir Putin poručio je da će Rusija svim raspoloživim sredstvima braniti Kalinjingradsku oblast. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je nastavak udara na ciljeve duboko u ruskoj teritoriji. Savet bezbednosti UN danas će održati hitnu sednicu o napadima na Kijev i civilne brodove u Crnom moru.

I tokom jučerašnjeg dana nastavljena je razmena udara između Rusije i Ukrajine. Ruske snage napale su tri okruga u Kijevu – Desnjanski, Solomjanski i Ševčenkivski. Gađani su i Harkov, Zaporožje, Černigov i Slavjansk. Istovremeno, ukrajinske snage izvele su udare na ruskoj teritoriji. Kijev tvrdi da je pogodio objekat "Černomornaftagasa" na Krimu, ali i druge vojno-ekonomske ciljeve. Dok su borbe nastavljene na više pravaca, oglasili su se i lideri Rusije i
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