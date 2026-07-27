NIS podneo novi zahtev za licencu za nastavak rada

Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije, saznaje RTS.

Postojeća licenca za rad Naftnoj industriji Srbije koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine OFAK pri Ministarstvu finansija SAD, ističe 31. jula. Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom "Gaspromnjeft" o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. Ta dozvola, takođe, ističe 31. jula. Prema pisanju medija, sada se očekuje odluka američkog Ministarstva finansija o novom