U toku vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

Sputnik pre 19 minuta
U toku vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počelo je danas, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje Predloga za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

Sednici, koja je počela nšto posle 10.00 sati, pisustvuje 183 poslanika. Prethodno je u prvom pokušaju utvđivanja kvoruma bilo pisutno 48 poslanika, od 62 koliko ih je podnelo predlog. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Premijer
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