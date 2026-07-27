Filip Car žestoko UDARIO NA KRISTINU SPALEVIĆ! ČVRDTO STOJIM IZA SVEGA…

Svet & Skandal pre 5 sati
Filip Car žestoko UDARIO NA KRISTINU SPALEVIĆ! ČVRDTO STOJIM IZA SVEGA…

Nakon što su u javnost dospeli novi detalji o slučaju smrti psa Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, Filip Car se ponovo oglasio putem društvenih mreža i poručio da je potpuno promenio mišljenje o celoj situaciji.

Iako je prvobitno pružao podršku, Filip Car je istakao da ga je saznanje da se sporni događaj odigrao pre dve godine duboko šokiralo, naglasivši da zbog prikrivanja istine i Kristina Spalević snosi veliku krivicu. Filip Car o Kristini Spalević: „Ulovio me je muk jer sam u razgovoru sa njom dobio informaciju da je taj slučaj bio pre dve, tri godine… Ti si ostala s tim likom nakon svega toga, ne samo da si ga štitila, nego si veterinare optužila da su oni krivi.
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