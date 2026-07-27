A u Francuskoj ništa novo: Tadej Pogačar po peti put šampion Tur de Fransa!

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
A u Francuskoj ništa novo: Tadej Pogačar po peti put šampion Tur de Fransa!

Mnogi ljudi su apsolutni vladari u svojim sportovima, a jedan takav dolazi nam i iz Slovenije.

Radi se o biciklisti UAE Emirejtsa Tadeju Pogačaru koji je po peti put osvojio titulu šampiona Tur de Fransa, pošto je posle 21 etape završio kao najbrži u generalnom plasmanu. Slovenački biciklista je 113. izadnje trke oko Francuske završio za 73 sata 56 minuta 26 sekundi. Drugo mesto na Tur de Fransu zauzeo je biciklista Red Bul Bore Remko Evenepul sa dosta velikih šest minuta i 26 skeundi zaostatka, a trećeplasirani bio je Isak del Toro iz UAE Emirejtsa sa devet
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tadej Pogačar pobedio na Tur d’Fransu i ušao u Top 5 velikana

Tadej Pogačar pobedio na Tur d’Fransu i ušao u Top 5 velikana

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Posle Vildozine "izdaje" oglasio se Branko Lazić! Legendarni kapiten Zvezde objavom zapalio Srbiju: "Samo njih dvojica!"

Posle Vildozine "izdaje" oglasio se Branko Lazić! Legendarni kapiten Zvezde objavom zapalio Srbiju: "Samo njih dvojica!"

Kurir pre 4 minuta
Vildoza u Partizanu kao domaći igrač? Ovo je način da Argentinac dobije srpski pasoš

Vildoza u Partizanu kao domaći igrač? Ovo je način da Argentinac dobije srpski pasoš

Kurir pre 14 minuta
Mia Kalifa najveći mrzitelj Mesija i Gaučosa! Argentinci sastavili listu poznatih koji ih ne vole! Razlog je šokantan

Mia Kalifa najveći mrzitelj Mesija i Gaučosa! Argentinci sastavili listu poznatih koji ih ne vole! Razlog je šokantan

Kurir pre 1 sat
Bomba je spremna da eksplodira! Adem Ljajić napustio Sarajevo, sledi veliki povratak u Srbiju

Bomba je spremna da eksplodira! Adem Ljajić napustio Sarajevo, sledi veliki povratak u Srbiju

Večernje novosti pre 39 minuta
Izdaja o kojoj bruji cela Evropa! Zbog ovoga je Luka Vildoza lupio šamar navijačima Crvene zvezde

Izdaja o kojoj bruji cela Evropa! Zbog ovoga je Luka Vildoza lupio šamar navijačima Crvene zvezde

Večernje novosti pre 24 minuta