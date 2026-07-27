A u Francuskoj ništa novo: Tadej Pogačar po peti put šampion Tur de Fransa!

Mnogi ljudi su apsolutni vladari u svojim sportovima, a jedan takav dolazi nam i iz Slovenije.

Radi se o biciklisti UAE Emirejtsa Tadeju Pogačaru koji je po peti put osvojio titulu šampiona Tur de Fransa, pošto je posle 21 etape završio kao najbrži u generalnom plasmanu. Slovenački biciklista je 113. izadnje trke oko Francuske završio za 73 sata 56 minuta 26 sekundi. Drugo mesto na Tur de Fransu zauzeo je biciklista Red Bul Bore Remko Evenepul sa dosta velikih šest minuta i 26 skeundi zaostatka, a trećeplasirani bio je Isak del Toro iz UAE Emirejtsa sa devet