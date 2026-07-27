Grčki vatrogasci na ozbiljnom testu: Teško pristupačan teren usporava gašenje požara kod Kalidroma

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Grčki vatrogasci na ozbiljnom testu: Teško pristupačan teren usporava gašenje požara kod Kalidroma

Šumski požar na planini Kalidromo u centralnoj Grčkoj stavio je vatrogasce na ozbiljan ispit.

Iako se vatra raširila na teško pristupačnom terenu, srećom, nema stambenih ni infrastrukturnih objekata u blizini, prenose grčki mediji. Na terenu je angažovano 55 vatrogasaca, uključujući dve pešadijske vojne jedinice, uz podršku 19 vozila. Iz vazduha, šest aviona i jedan helikopter pomažu u gašenju požara, izveštava "Katimerini". Vatrogasci koriste dve cisterne s vodom i građevinske mašine kako bi obuzdali vatru. Požar je buknuo u nedelju oko 12.30 časova, prema
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