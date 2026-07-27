Kao klinac igrao fudbal i nosio crno-beli dres, postao košarkaš i sada je veliko pojačanje Barselone

Barselona je zvanično potvrdila dolazak britanskog krilnog centra Tosana Evbuomvana, koji je sa katalonskim velikanom potpisao dvogodišnji ugovor do leta 2028. godine.

Dvadesetpetogodišnji košarkaš visok stiže u Evropu posle profesionalne karijere provedene u NBA ligi i Razvojnoj ligi. Tokom prethodne tri sezone upisao je 50 nastupa u NBA za Memfis Grizlise, Detroit Pistonse, Bruklin Netse i Njujork Nikse, dok je u G ligi nastupao za Motor Siti Kruz, Ontario Kliperse, Long Ajlend Netse, Vestčester Nikse i Mejn Seltikse. Najbolje partije pružao je upravo u G ligi, gde je prošle sezone beležio više od 17 poena po utakmici, a kao