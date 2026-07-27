Najstrašniji snimak iz Srbije nakon što je Dunav presušio: Rukavac izgleda sablasno, meštani ovo ne pamte

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Najstrašniji snimak iz Srbije nakon što je Dunav presušio: Rukavac izgleda sablasno, meštani ovo ne pamte

Strašni prizori sa Dunava ovih dana privlače pažnju građana Novog Sada.

Zbog izuzetno niskog vodostaja, jedna od najvećih evropskih reka promenila je izgled do neprepoznatljivosti. Voda se toliko povukla da se na pojedinim delovima može pešice prići duboko u rečno korito, gotovo do njegove sredine. Brojni čamci i manji brodovi ostali su nasukani, dok su delovi obale koji su godinama bili pod vodom sada potpuno ogoljeni. Novosađani kažu da ne pamte ovakvu situaciju i ističu da je prizor kakav se retko viđa. Snimci koji kruže društvenim
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