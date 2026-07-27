"Ovo je dijagnoza živog psa!" Kristijan Golubović objavio nalaz veterinara nakon optužbi da je ubio ljubimca

Nakon što se našao na meti žestokih osuda javnosti zbog optužbi da je usmrtio psa svoje bivše partnerke Kristine Spalević, Kristijan Golubović oglasio se na društvenim mrežama i objavio nalaz veterinarske ambulante kao dokaz svoje tvrdnje.

Bivši rijaliti učesnik podelio je dokumentaciju o kliničkom pregledu psa Koko, navodeći da ona, kako tvrdi, pokazuje da ljubimac nije uginuo usled nasilja. Uz fotografiju veterinarskog izveštaja, Kristijan je napisao: - Nakon lažnog ubistva psa, prolaze tri dana i ovo je dijagnoza živog psa!? Prema nalazu koji je objavio, pas Koko je doveden na pregled sa navodima da je prethodno skočio iz lavaboa u kadu: "Pas je iz lavaboa skočio u kadu, počeo je da se grči, bilo