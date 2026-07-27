Ruski državljanin napao policajce na granici: Šta je prethodilo incidentu koji je uznemirio Herceg Novi

Telegraf pre 59 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ruski državljanin napao policajce na granici: Šta je prethodilo incidentu koji je uznemirio Herceg Novi

Ruski državljanin uhapšen je u petak zbog napada na dva policijska službenika na graničnom prelazu (GP) Debeli brijeg, preneli su danas crnogorski mediji.

Službenici Odeljenja bezbednosti u Herceg Novom lišili slobode A. D. B (26), državljanina Ruske Federacije, zbog sumnje da je napao dva policijska službenika i izvršio krivično delo "napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti', navodi se u saopštenju policijske službe za odnose s javnošću. "A. D. B. je juče, 17. 7. 2026. godine, oko 16.30 časova, na GP Debeli brijeg, u prostorijama Stanice granične policije Herceg Novi, fizički napao jednog policijskog
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