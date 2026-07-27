Tela bračnog para Okanović i doktorke Čaušević spremna za spuštanje s najvišeg vrha Evrope

Tela troje od petero planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, saopštile su ruske spasilačke službe.

Prema informacijama agencije TASS, spasioci su locirali tela stradalih, a akcija njihovog izvlačenja je u toku. Reč je o bračnom paru Almi i Denisu Okanoviću i doktorki Melihi Čaušević. Vođa spasilačkog tima Abdulah Gulijev potvrdio je da su lokacije tela poznate i da se radi na njihovom transportu s visokogorskog područja, piše Avaz. Spasilačke ekipe uspele su da nastave rad nakon što su se vremenski uslovi na Elbrusu delimično poboljšali. Ranije su s planine već