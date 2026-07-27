Veliki požar kod Novog Sada: Gorela trava i nisko rastinje

Sinoć je došlo do većeg požara u Petrovaradinu u delu naselja Sadovi, a gorelo je oko dve hiljade kvadrata niskog rastinja i trave. Na licu mesta bili su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice kao i dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovaradin. Pravovremenom reakcijom vatrogasaca, sprečeno je širenje požara na susedne parcele kao i obližnje objekte. Nije poznato kako je došlo do požara. (Telegraf.rs/ NS uživo)