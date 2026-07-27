Pakleni obruč nad Zapadom Evrope: Vatrena stihija preti predgrađima Bordoa, požari besne na obodima Madrida

Večernje novosti pre 35 minuta
Pakleni obruč nad Zapadom Evrope: Vatrena stihija preti predgrađima Bordoa, požari besne na obodima Madrida

EKSTREMNI toplotni talas i višemesečna suša gurnuli su jugozapadnu Evropu u nezapamćenu ekološku i humanitarnu katastrofu.

Foto: Tanjug/AP/SDIS13/France Fire Brigade Vatrene stihije, koje lokalni zvaničnici opisuju kao „monstrume koji se hrane sami sobom“, danonoćno gutaju stotine hiljada hektara šuma i naselja u Francuskoj i Španiji. Situacija je toliko dramatična da je zbirni broj raseljenih u obe zemlje već premašio 300.000 ljudi. Vatrogasne brigade, vojska i međunarodni timovi ulažu nadljudske napore u borbi sa vatrenim frontovima koje je, zbog ekstremnih meteoroloških uslova,
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